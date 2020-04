Sabah yazarı Altınok: Gazeteciler yalandan ölür mü?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, gazetecilerin haberi ilk duyuran olma hevesiyle aceleci davrandığını, mesleğin temeli olan teyit etme, doğrulama refleksini ihmal edebildiğini belirtti. Altınok, “Hata yapıp, yalanın yayılmasına neden olabiliyoruz.” görüşünü savundu.

Altınok, “Çuvallamanın bir diğer nedeni de meslekten ziyade kişiliğimizle alakalı olabilir. Eğer farklılıklara kapalı, kendi dünyasına hapsolmuş ve ön yargılarıyla idare eden biriysek, nalıncı keseri gibi algıladığımız her veriyi kendimize yontabiliriz. Elinde çekiç olanın her şeyi çivi gibi görmesi misali, gerçeği eğip bükebiliriz. Ama bir olur iki olur hadi üç olur değil mi? Her seferinde tufaya geliyorsak, zırt pırt sosyal medyada yaydığımız enformasyonu dönüp siliyorsak, sonra da hiçbir olmamış gibi ıslık çalıyorsak daha ciddi sorunlarımız olduğu kesindir.” düşüncesini dile getirdi.

