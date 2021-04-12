Sabah yazarı Altınok: Ben hep Kemal Bey ne diyor ona bakarım, kararımı öyle veririm

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "İktidarın ne gibi tedbirleri uygulamaya koyacağını bir iki güne öğreneceğiz. Ancak şimdilik ana muhalefetin 'tam kapanmadan' yana olduğu biliyoruz. Evet, izolasyon tedbirleri nedeniyle işi gücü aksayan, zor durumda kalan esnafın, vatandaşın mağduriyetinden oy devşirmeye çalıştıkları için dil değiştirdiler... Birkaç ay önce olduğu gibi açıktan hükümeti tam kapanma için sıkıştırmıyorlar. Ama bu kararın alınması için her yolu deniyorlar" dedi.

Altınok, "Ben hep Kemal Bey ne diyor ona bakarım, kararımı öyle veririm" başlıklı yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu dün de Bilim Kurulu üyelerine 'daha cesur' olmaları için çağrıda bulunuyordu. Kılıçdaroğlu'nun neyi ima ettiği açık... Özetle, 'Tam kapanma gibi radikal önerilerinizi yalnızca Sağlık Bakanlığı'na önermekle yetinmeyin. Çıkın kamuoyuna da açıklayın. İktidarı daha fazla yasak kararı alması için zorlayın. Seçmen iyice bunalsın bize de gün doğsun' diyor. Pandemi döneminde önerdiği sıkı asayiş tedbirleriyle ünlenen Prof. Dr. Mehmet Ceylan gibi isimlerin bile tam kapanmanın işe yaramayacağını söylemeye başlaması falan bir yana... Başlı başına Kılıçdaroğlu'nun aldığı siyasi tutum kapanmanın bir hata olacağını açıkça ortaya koymuyor mu?"

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