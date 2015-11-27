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Sabah yazarı: Aile Bakanı'nın 25 Kasım rozeti güzel de, karısını bıçaklayan adama ceza indirimi devam edecek mi

Emre Aköz: Net sorulara, net cevap almak hakkımız değil mi?

27 Kasım 2015 13:58

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, üzerinde "Kadına şiddete karşı dur de" yazan rozet gönderdiğini hatırlatan Sabah yazarı Emre Aköz, "Bu konuda asıl mesele, 'dur' demek değil, kanunlarla ve somut uygulamalarla o şiddeti 'durdurmak" dedi.

"Hükümet bu konuda neler yapmayı düşünüyor? " diye soran Emre Aköz, "Karısını bıçaklayan adamın cezası, duruşmada takım elbise giyip kravat taktı diye azaltılmaya devam edecek mi? Yoksa bu tür sahtekârlıkları boşa çıkartacak kanuni düzenlemeler yapılacak mı?" görüşünü dile getirdi.

Emre Aköz'ün Sabah gazetesinin bugünkü (27 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Haberlerde görmüşsünüzdür: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu... "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle... Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, üzerinde "Kadına şiddete karşı dur de" yazan rozeti göndermiş... Davutoğlu da rozeti grup toplantısında yakasına takmış.

Bunlar çok güzel hareketler de... Bu konuda asıl mesele, "dur" demek değil, kanunlarla ve somut uygulamalarla o şiddeti "durdurmak."

Hükümet bu konuda neler yapmayı düşünüyor? Mesela karısını döven adam, karakolda bir gece tutulacak ve asgari ücret kadar ceza ödeyecek mi? Tekrarında bu cezalar katlanarak artacak mı? Bir öneri daha: Ehliyetine bir yıllığına, iki yıllığına el konulacak mı?

Karısını bıçaklayan adamın cezası, duruşmada takım elbise giyip kravat taktı diye azaltılmaya devam edecek mi? Yoksa bu tür sahtekârlıkları boşa çıkartacak kanuni düzenlemeler yapılacak mı?

Bu net sorulara, net cevap almak hakkımız değil mi?

 

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