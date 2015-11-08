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Dünya
Deutsche Welle

İspanya’da kadına karşı şiddete protesto

İspanya’da devlet yıllardır kadına karşı şiddetle mücadelede büyük bir başarı sağlayamadı. On binlerce gösterici Madrid’de toplanıp daha etkili yasalar talep etti.

08 Kasım 2015 15:23


İspanya'da bu tarzda düzenlenen ilk büyük gösteriye on binlerce kişi katıldı ve evde kadına karşı uygulanan şiddeti protesto etti.

Protestocular, devletin kadına karşı şiddetle mücadeleye daha fazla odaklanmasını istedi. Daha etkili yasaların yanı sıra, kurbanların ve çocuklarının desteklenmesini sağlayacak önlemler talep ettiler.

Onlarca kadın grubu ve diğer örgütlerin çağrısıyla düzenlenen gösteriye ülkenin önemli siyasi partilerinden de destek geldi.

Medya on binlerce katılımdan bahsederken, organizatörler 500 bin kadar kişinin gösterilere katıldığını bildirdi.

Kadın örgütlerinin verilerine göre, geçen 20 yıl içinde şiddet nedeniyle 1300'den fazla kadın hayatını kaybetti. Bu yıl ise 85 kadın öldü. Kızı eşi tarafından öldürülen konuşmacı Angela Gonzalez, “Maçoluk öldürüyor. Artık tek bir kurbana daha izin veremeyiz. Basta!” ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MadridAngela GonzalezDeutsche Welle TürkçeBS/TY

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