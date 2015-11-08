"AKP'li yönetici, parti teşkilatından bir kadına tecavüz etti" iddiası

1 Kasım’da yapılan genel seçimler öncesi AKP’nin Sinop gençlik kollarında “tecavüz” ve “şantaj” skandalı yaşandığı iddia edildi. 2013’de MHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Saraydüzü Belediye Başkanı’nın gençlik kollarında yönetici olan oğlu A.P. Gerze ilçe teşkilatı tanıtım ve medya başkanı Ş.A.’ya tecavüz etmekle suçlandı.



Sözcü’den Kamil Elibol’un haberine göre; Sinop’ta seçim sonuçlarını etkileyeceği düşüncesiyle basından gizli tutulduğu iddia edilen olayda AKP Gerze Teşkilatı gençlik kolları tanıtım ve medya başkanı Ş.A. şikayetçi oldu. A.P. hakkında gözaltı işlemi dahi yapılmadığı öne sürülüyor



25 yaşındaki Ş.A'nın Gerze Emniyet Müdürlüğü ile Savcılıkta verdiği ifadede, 5 ay önce Gerze AKP Teşkilatı’na üye olduğunu ve bir ay sonra da gençlik kolları tanıtım ve medya başkanı yapıldığını söylediği öğrenildi. 12 Eylül’de Ankara’da yapılan AKP Olağan Kongresi’nde Saraydüzü AKP medya ve tanıtım başkanı A.P. ile yüz yüze tanıştığını kaydeden Ş.A. şunları söyledi:



“Bu görüşmemizden sonra A.P. sürekli beni arar ve mesaj atar oldu. Benimle arkadaşlık kurmak istediğini ve ciddi düşündüğünü belirterek sevgili olmak istediğini söyledi. Zamanla cinsel konulara girmeye başlayınca ben kötü niyetli olduğunu düşünüp ondan soğudum ve iş ilişkisi dışında görüşmemeye başladım.

16 Ekim 2015 günü beni arayıp Sinop’ta buluşmaya davet etti. Kabul etmeyince parti ile ilgili konularda konuşacağını söyleyerek beni ikna etti. O gün Valilik yakınında buluştuk ve beni bir öğrencinin bekar evine götürdü. Zorla kolumdan tutarak beni yatak odasına götürdü.



'Zorla sahip oldu'





Beni sevdiğini ve ciddi düşündüğünü söylüyordu. Kendisine karşı koyup bağırmaya çalışınca eliyle ağzımı kapattı. Korktuğum için ağlamaya başladım. Kendisini iterek uzaklaştırmak istedim ancak benden güçlü olduğu için gücüm ona yetmiyordu. Daha sonra üzerimdeki kıyafetleri çıkarmaya başladı engel olmaya çalıştım fakat başarılı olamadım.



Beni sırt üstü yatağa yatırıp üzerime abandı. İtmeye çalıştım, engel olamadım. Bu şekilde isteğim dışında bana zorla sahip oldu. Bu yüzden bekaretimi kaybettim. Üzerime giymek istediğim sırada cep telefonu ile istediğim dışında çıplak fotoğraflarımı çekti. ‘Bir kez daha olmadan seni buradan göndermem’ dedi. İkinci defa zorla benimle birlikte oldu. Sonra evden ayrılıp Gerze’ye döndüm. Evde iş çamaşırlarımda kan olduğunu fark ettim ve tüm kıyafetleri makinada yıkadım.



'Bana şantaj yaptı'





Bu olaydan sonra beni sürekli arayıp buluşmak istedi, kabul etmeyince de çektiği çıplak fotoğraflarımı aileme, partiden arkadaşlarıma göndereceğini ve hatta Facebook sayfamda yayınlayacağını söyleyerek bana şantaj yapmaya kalkıştı. Bana attığı mesaj kayıtları telefonumda mevcut ve incelenmesine talep ediyorum.”



Tecavüz ve şantajla suçlanan A.P.’nin Saraydüzü Belediye Başkanı H.P. 8 Temmuz 2013′de MHP’den istifa edip AKP’ye katıldı. H.P.’nin rozetini o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan Meclis’te yapılan grup toplantısı sonrası kendi eliyle takmıştı.



Koruma tedbiri



Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi, tecavüz mağduru olduğu iddia edilen Ş.A. hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında 6 ay koruma tedbiri kararı verdi. Kararda, koruma tedbirinin ihlali nedeniyle 3 günden 10 güne kadar “zorlama” hapsi uygulanacağı da belirtildi.





AKP Saraydüzü teşkilatı medya ve tanıtım başkanı A.P. gözaltına alınmadı. Emniyette ifadesi alınıp serbest bırakıldı. A.P. Ş.A. ile sevgili olduklarını ve kendisine zorla sahip olmadığını onun isteğiyle cinsel birliktelik yaşadıklarını öne sürdü.



