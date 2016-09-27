Sabah: "Yatakta basıp şafakta asacaklar" diyen Tuncay Opçin'i Teksas'ta bulduk

Hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi, darbe girişiminden bir gün önce "Yatakta basıp şafakta asacaklar" diye tweet atan, 'FETÖ' üyesi olmakla suçlanan Tuncay Opçin’in ABD'nin Teksas eyaletinde bulunduğunu iddia etti. Gazete, "Kumpasçı monşeri Tuncay'ı 'şafak'ta bulduk" başlığını attı.

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberi şöyle:

SABAH, 15 Temmuz'un yanı sıra Balyoz kumpasının da kilit isimlerinden biri olan Tuncay Opçin'i Teksas eyaletinde, Houston yakınlarındaki Sugar Land kentinde görüntüledi. Opçin, Türkiye tarafından 'silahlı örgüte üye olmak' suçundan arandığı halde ABD'de elini kolunu sollayarak dolaşıyor.

Balyoz'dan 75 yıl hapsi isteniyor

325 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildiği Balyoz kumpasının organizatörlerinden olan ve 75 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Opçin, FETÖ'nün ana karargâhı ABD'de Sugar Land'le Pensilvanya kentleri arasında mekik dokuyor ve 'başterörist' Fetullah Gülen ile FETÖ imamları gibi örgütsel faaliyetlerine devam ediyor. Opçin, Houston imamı Kemal Öksüz'le yakın teması olan ve sık sık bir araya gelen bir isim.

Opçin, ayrıca 15 Temmuz sürecinde Türkiye'yi işgal girişimi için ABD'de kriz merkezi gibi oluşturulan FETÖ birimlerini koordine eden kişilerden biri. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, geçtiğimiz yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Opçin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Opçin, 14 Temmuz'da "Yatakta basıp, şafakta asacaklar" mesajıyla darbeyi bir gün önceden ima etmiş ve devlet/millet, 15 Temmuz kalkışmasını destansı bir direnişle engelleyene kadar tek bir tweet atmamıştı.

Firar rehberliği yapıyor

Aynı Opçin, 'vatansız' bir terör örgütü olan FETÖ'nün üyeleri için yurtdışına kaçma ve yurtdışında yaşama yollarını anlatan tweetler de atmıştı. Opçin şöyle yazmıştı:

"Mülteci ve politik sığınmacı olmak istiyorsanız, ancak o ülkeye ulaştığınızda bu başvuruyu yapabilirsiniz. Elinizde pasaportunuz varsa ve herhangi bir ülkeye vizeniz yoksa vize istemeyen Brezilya gibi ülkelere gidebilirsiniz. Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin, Bolivya, Uruguay, Peru vize uygulamayan ülkeler arasında. Kanada vizeniz varsa hiç beklemeyin. Kanada, göçmenlere sosyal yardım yapıyor. Dil öğrendikten sonra iş imkânları da oldukça iyi. ABD vizeniz varsa iş imkânları çok geniş olduğu için basit işlerle bile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. ABD'ye ilticada, sosyal bir gruba üye olmanız ve o grubun baskıya uğraması, değerlendirmeye alınmanız için yeterli. Bu gibi büyük kırılma anlarında, önemli olan ayakta kalabilmek. Bunu Türkiye'de başarmak mümkün değilse geride 200 ülke var. Dünya vatanım, insanlık kardeşim. Türkiye'de doğduk diye orada yaşamak zorunda değiliz."

Tuncay Opçin, örgüt üyelerine yönelik bu tavsiyelerini, Balyoz kumpasından ötürü hakkında soruşturma başlatılacağı istihbaratını FETÖ üyelerinden alır almaz hayata geçiren ve firar eden kişiydi. Opçin, ABD'de ağırlıklı olarak Pensilvanya'da kalıyor ama Texas'ta Houston yakınlarındaki Sugar Land'e çocuklarını görmeye geliyor. Sugar Land'de kapalı, güvenlikli bir sitede ikamet ediyor. Oturduğu sitenin kira bedeli aylık 3 bin doların üzerinde. Diğer masraflarla birlikte ayda kendisine 4 bin dolara mal olan bir sitede yaşıyor. Opçin'in giderleri, diğer tüm 'örgüt monşerleri'nin giderleri için ayrılan FETÖ örtülü ödeneğinden karşılanıyor.







BALYOZ'UN '1 NUMARA'SI

Balyoz kumpası, TSK içindeki FETÖ'cü teröristlerin önünü açmak için Gülen'in talimatıyla Tuncay Opçin öncülüğünde Taraf gazetesi kullanılarak hayata geçirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Opçin, bu kumpasın yöneticisi olarak nitelendiriliyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinde Tuncay Opçin hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma', 'devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme', 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama', 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarında 35 yıldan 75 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.







'KUMPAS MATERYALLERİNİ OPÇİN VERDİ'

FETÖ'nün cezaevindeki üyelerinden Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur, savcılıkta verdiği ifadede "Tuncay Opçin, Baransu'ya yayımlaması için belge ve para veriyordu. Opçin'le görüştükten sonra önemli haberler yazıyordu" demişti. İddianameye göre Opçin başkalarının üzerine kayıtlı telefonlarla gizli yöntemler kullanarak iletişim kuruyordu. Balyoz kumpası iddianamesinde "Tuncay Opçin iddia edilen Ergenekon soruşturmaları öncesi ve sonrasında Mehmet Baransu ve Adem Yavuz Arslan ile birlikte TSK'ya yönelik operasyonların zemininin oluşturulmasına yönelik FETÖ'nün basın ayağını oluşturuyordu. Mehmet Baransu'nun suça konu DVD, CD'leri Tuncay Opçin'den aldığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.