Medya mahallesinde kılıçlar çekildi; Sabah ve Yeni Akit yazarları HaberTürk'ü FETÖ'cülükle itham etti

Enine Boyuna programında gazeteci İsmail Saymaz'ın "Hilal Kaplan Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın" sözleri üzerine programa telefonla bağlanan Hilal Kaplan'ın, HaberTürk televizyonunu "Fethullahçılıkla" itham etmesinin yankıları sürüyor.

Program moderatörü (kolaylaştırıcı) Hülya Hökenek'in "Siz söz hakkınızı kullanmıyorsunuz, itibar suikastı yapıyorsunuz" diyerek Hilal Kaplan'ı yayından almasının ardından Sabah gazetesinden Melih Altınok ve Yeni Akit'ten Ali Karahasanoğlu HaberTürk'ü hedef aldı.

Melih Altınok HaberTürk'ün "Gücü özgürlüğünde" sloganına atıf yaparak "Gücü sinsiliğinde" başlıklı yazısında kanalın "muhafazakâr dindar, demokrat görünümlü kaypak figürlerin karşısına AK Parti'yi dövdürmek için militan CHP'li tiplerin oturtulduğunu" savundu.

"Kaypak figür" olarak da gazeteci "Nevzat Çiçek gibileri mesela..." diye yazdı.

Altınok, Hilal Kaplan'ın yayında "Zamanında Habertürk'te adeta üs kurmuş ve bugün cezaevinde ya da firarda olan FETÖ'cü yöneticilerin isimlerini tek tek saydığını" belirterek HaberTürk'ün maskesini düşürdüğünü ileri sürdü.

Altınok HaberTürk televizyonu için "Bir kadının, toplanıp yüz binlerin önünde etini çiğneyen koca koca insanlara cevap vermesine dayanamadı. Gazetecinin sesini kapatıp yayından aldı. Hatta her zaman yaptığının aksine programın gece yarısı tekrarını vermedi. Yerine Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu eski bir programın tekrarını koydu. Bakalım HT, Hilal'in resmi net bir şekilde çektiği rezaletin altından nasıl kalkacak" diye yazdı.

Yeni Akit yazarlarından Ali Karahasanoğlu da HaberTürk televizyonu için "24 saat Erdoğan’a itibar suikasti yap, sonra da..." başlıklı yazısında Hilal Kaplan'ın "içindekilerini döktüğünü" belirterek Hilal Kaplan'ın o gece programda söylediği sözleri alıntıladı.