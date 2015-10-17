Sabah: Türkiye, Kuzey Irak'taki PKK operasyonunda ABD'ye rest çekti; nereyi vuracağımızı bildirmeyiz!

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK unsurlarına yönelik hava operasyonlarında ABD ile restleştiğini iddia etti.

Güvenilir kaynaklardan alındığı ileri sürülen haberdeki iddiaya göre, olay şöyle gelişti:

Kuzey Irak'a operasyon başlatılınca Pentagon özellikle Gara ve Metina kampları için Ankara'yla temasa geçerek, "Gara ve Metina'yı vurmayın, orada unsurlarımız var" dedi. Türk jetlerinin operasyon yapmadan önce koordinasyon için ABD ile temasa geçilmesi ve önceden bilgi verilmesi de istendi. ABD'nin o bölgedeki bazı kamplarda PYD'lilere eğitim verdiği saptanırken Türkiye'nin ABD'nin talebine yanıtı ise "Unsurlarınızın koordinatlarını, nerede bulunduklarını bize bildirin. Onların zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ancak vuracağımız yerleri önceden bildiremeyiz ve belirlenen noktaları vurmaya devam edeceğiz" şeklinde oldu.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

''Vurmayın unsurlarımız var''

Türkiye ile ABD arasında yaşanan bu diyalog Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24Temmuz'da Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik başlattığı hava operasyonları sırasında gerçekleşti. Buna göre TSK'nın Kuzey Irak'a ani operasyonu üzerine Pentagon yetkilileri Ankara ile temasa geçti. "Gara ve Metina'yı vurmayın, orada unsurlarımız var" dedi.

Pentagon yetkilileri,Genelkurmay Başkanlığı ile yaptığı görüşmelerde, koordinasyon sağlanması için sınır ötesi operasyon detaylarının önceden ABD tarafına iletilmesini de istedi. ABD'nin bu talepleri Ankara'da gerçekleşen güvenlik toplantılarında masaya yatırıldı. Toplantılarda operasyon bilgilerinin hiçbir ülkeyle paylaşılmaması ancak bölgedeki ABD unsurlarına zarar vermemek için Pentagon'dan yer bildirimi istenmesi kararlaştırıldı.

"Zarar görmemeleri için elimizden geleni yaparız''

Bunun üzerine ABD ile temasa geçilerek "Vuracağımız noktaları önceden bildiremeyiz. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden sınır ötesindeki terör kamp ve noktalarını vurmaya devam edeceğiz. Ancak unsurlarınızın koordinatlarını, nerede bulunduklarını bize bildirin. Onların zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız" denildi.

Bu arada Kuzey Irak'taki 2 bin 400 PKK'lının DAEŞ'le çatışmalar sırasında PYD'nin kontrol ettiği Kobani bölgesine gittiği istihbarat raporlarına yansıyordu. ABD'nin PYD'ye havadan yaptığı 50 tonluk yardımın, PKK'lıların bulunduğu bu bölgeye düştüğünün tespit edildiği öğrenildi.