Sabah, Suriye'deki IŞİD saldırısını böyle duyurdu: Ölenler 100'ü geçti, Esad'ın kalesi yıkılıyor!

Sabah ve Habertürk, Suriye’de Lazkiye'ye bağlı Cebele ilçesi ile Tartus kentinde en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıları "Esad’ın kalesi yıkılıyor!" 'çoşkusu'yla haberleştirdi.

Suriye’nin 2 kentinde IŞİD saldırısı; 100'den fazla insan hayatını kaybetti!

Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Cebele ilçesi ile Tartus kentinde toplam yedi patlama meydana geldi. Saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. IŞİD bağlantılı Amaq ajansı, saldırıları örgütün üstlendiğini duyurdu.

Habertürk, Twitter hesabından IŞİD saldırısını böyle duyurdu:

Sabah gazetesi, Twitter hesabında haberi böyle duyurdu: