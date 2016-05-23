T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah, Suriye'deki IŞİD saldırısını böyle duyurdu: Ölenler 100'ü geçti, Esad'ın kalesi yıkılıyor!

IŞİD, Suriye'nin Lazkiye kentine bağlı iki yerde 7 bombalı saldırı düzenlemişti

23 Mayıs 2016 17:12

Sabah ve Habertürk, Suriye’de Lazkiye'ye bağlı Cebele ilçesi ile Tartus kentinde en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıları "Esad’ın kalesi yıkılıyor!" 'çoşkusu'yla haberleştirdi. 

Suriye’nin 2 kentinde IŞİD saldırısı; 100'den fazla insan hayatını kaybetti!

Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Cebele ilçesi ile Tartus kentinde toplam yedi patlama meydana geldi. Saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. IŞİD bağlantılı Amaq ajansı, saldırıları örgütün üstlendiğini duyurdu.

Habertürk, Twitter hesabından IŞİD saldırısını böyle duyurdu:

Sabah gazetesi, Twitter hesabında haberi böyle duyurdu: 

 

ETİKETLER

EsadSuriyeSabah GazetesiHabertürkIŞİD

İlgili Haberler

Suriye’nin iki kentinde yedi patlama; 100'den fazla ölü

IŞİD bağlantılı Amaq ajansı, saldırıları örgütün üstlendiğini duyurdu

Yemen'de IŞİD'ten bombalı araç saldırısı; en az 40 asker hayatını kaybetti

IŞİD'in üstlendiği saldırıda 60 kişinin de yaralandığı bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24