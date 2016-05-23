Suriye’nin iki kentinde yedi patlama; 100'den fazla ölü

Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Cebele ilçesi ile Tartus kentinde toplam yedi patlama meydana geldi. Saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. IŞİD bağlantılı Amaq ajansı, saldırıları örgütün üstlendiğini duyurdu.

Başkent Şam'a yaklaşık 300 km mesafede olan Tartus'ta Rus donanmasının da bir üssü bulunuyor. Lazkiye'ye bağlı Ceble de Rus donanma üssüne yaklaşık 6 km mesafede.

2 kentte 7 patlama

Sputnik'in haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cebele’de dört, Tartus’ta ise üç ayrı patlama gerçekleştiğini açıkladı. Saldırılardan en az ikisinin canlı bomba ile gerçekleştirildiğini aktaran Gözlemevi, saldırıda hayatını kaybedenlerde olduğunu belirtti, ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilgi vermedi.

Suriye hükümetine yakınlığı ile bilinen İkbariye televizyonu ise Cebele’de üç patlama yaşandığını kaydetti ve patlamaları ‘terörist’ saldırı olarak niteledi. Cebele’deki patlamalardan birinde bir hastanenin hedef alındığı da vurgulandı.

Haber ayrıca, Tartus’taki saldırılardan birinin bomba yüklü araçla düzenlendiğini, birinin ise canlı bomba saldırı olduğu kaydedildi.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.