T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'de IŞİD'ten bombalı araç saldırısı; en az 40 asker hayatını kaybetti

IŞİD'in üstlendiği saldırıda 60 kişinin de yaralandığı bildirildi

23 Mayıs 2016 16:00

Yemen'in güneyindeki Aden şehrinde IŞİD'in düzenlediği bomba yüklü araçla yapılan intihar saldırısında en az 40 asker adayının hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aden şehrindeki Khor Maksar ilçesinde askerlerin toplandığı Orgeneral Abdullah el Subahi'nin bulunduğu yere yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, 40 asker adayının hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

 

Orgeneral El Subahi kurtuldu

 

Yerel kaynaklar, patlamada El Subahi'nin kurtulduğunu yazdı. Patlamalardan sonraolay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi. Ağır yaralıların da bulunduğu patlamada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

 

Saldırıyı IŞİD üstlendi

 

Patlamadan kısa bir süre sonra ise olay yerinin yakınındaki bir askeri üssün hedeflendiği başka bir patlamanın meydana geldiği da açıklandı. Bu patlamada ise herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı. Öte yandan sosyal medyadan yapılan açıklamada, IŞİD saldırıyı üstlendi. 

 

IŞİD geçen ayda askeri kaynaklara saldırmıştı

 

Geçen ay Yemen'in güneyindeki Mukalla kentinde IŞİD'in askeri hedeflere yönelik düzenlediği intihar saldırısında en az 25 kişi ölmüş, 25'ten fazla kişi de yaralanmıştı. Yine geçen ayın başlarında Yemen'in güneyinde El Katan şehri yakınlarında seyir halindeki Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı askeri bir konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi ise yaralanmıştı.

Suudi Arabistan Mart 2015'ten itibaren öncülüğünü yaptığı koalisyon güçleri ile birlikte İran'ın desteklediği Husilere karşı meşru hükümet güçlerine havadan ve karadan askeri destek veriyor.

ETİKETLER

YemenAdenIŞİDAbdullah el Subahiterör saldırısı

İlgili Haberler

Suriye’nin iki kentinde yedi patlama; 100'den fazla ölü

IŞİD bağlantılı Amaq ajansı, saldırıları örgütün üstlendiğini duyurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24