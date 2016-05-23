Yemen'de IŞİD'ten bombalı araç saldırısı; en az 40 asker hayatını kaybetti

Yemen'in güneyindeki Aden şehrinde IŞİD'in düzenlediği bomba yüklü araçla yapılan intihar saldırısında en az 40 asker adayının hayatını kaybettiği, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aden şehrindeki Khor Maksar ilçesinde askerlerin toplandığı Orgeneral Abdullah el Subahi'nin bulunduğu yere yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, 40 asker adayının hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Orgeneral El Subahi kurtuldu

Yerel kaynaklar, patlamada El Subahi'nin kurtulduğunu yazdı. Patlamalardan sonraolay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi. Ağır yaralıların da bulunduğu patlamada, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Patlamadan kısa bir süre sonra ise olay yerinin yakınındaki bir askeri üssün hedeflendiği başka bir patlamanın meydana geldiği da açıklandı. Bu patlamada ise herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı. Öte yandan sosyal medyadan yapılan açıklamada, IŞİD saldırıyı üstlendi.

IŞİD geçen ayda askeri kaynaklara saldırmıştı

Geçen ay Yemen'in güneyindeki Mukalla kentinde IŞİD'in askeri hedeflere yönelik düzenlediği intihar saldırısında en az 25 kişi ölmüş, 25'ten fazla kişi de yaralanmıştı. Yine geçen ayın başlarında Yemen'in güneyinde El Katan şehri yakınlarında seyir halindeki Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı askeri bir konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi ise yaralanmıştı.

Suudi Arabistan Mart 2015'ten itibaren öncülüğünü yaptığı koalisyon güçleri ile birlikte İran'ın desteklediği Husilere karşı meşru hükümet güçlerine havadan ve karadan askeri destek veriyor.