Sabah: 'Paralel yapı' Kırmızı Kitap'a resmen girdi, Gülen devlet düşmanı

Sabah gazetesinin bugünkü (2 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan manşet haberde, “Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Paralel Devlet Yapılanması'nın bir tehdit olarak Kırmızı Kitap'a yazılması sürecini tamamladı. Önceki MGK toplantısında alınan tavsiye kararı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandıktan sonra tekrar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi. Paralel Devlet Yapılanması'nın resmi adı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi olan Kırmızı Kitap'a bir tehdit unsuru olarak girmesini öngören karar, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu tarafından Kırmızı Kitap'a işlendi. Böylece, Paralel Devlet Yapılanması olarak bilinen Gülen hareketi Kırmızı Kitap'a girerek resmen ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak kabul edildi” denildi.

Yahya Bostan imzalı haberde, “Paralel Devlet Yapılanması'nın Kırmızı Kitap'ta nasıl tarif edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bu yüzden kamuoyunda MGK açıklamasında yer alan ‘Legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar’ ifadesine vurgu yapılıyor. Ancak, Kırmızı Kitap'ı da yakından ilgilendiren güvenlikle ilgili yazışmalarda Paralel Devlet Yapılanması PDY/PÖ olarak kodlanıyor. Bunun açılımı Paralel Devlet Yapılanması / Pensilvanya Örgütü olarak veriliyor” ifadelerin yer verildi.

Sabah gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan, “Gülen resmen devlet düşmanı” başlıklı haber şöyle:

‘Gülen resmen devlet düşmanı’

MGK'da alınan tavsiye kararı tekrar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi. Paralel Devlet Yapılanması bir tehdit unsuru olarak resmen Kırmızı Kitap'ta yerini aldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Paralel Devlet Yapılanması'nın bir tehdit olarak Kırmızı Kitap'a yazılması sürecini tamamladı. Önceki MGK toplantısında alınan tavsiye kararı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandıktan sonra tekrar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi. Paralel Devlet Yapılanması'nın resmi adı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi olan Kırmızı Kitap'a bir tehdit unsuru olarak girmesini öngören karar, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu tarafından Kırmızı Kitap'a işlendi. Böylece, Paralel Devlet Yapılanması olarak bilinen Gülen hareketi Kırmızı Kitap'a girerek resmen ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak kabul edildi.

‘En uzun toplantıda alındı’

Üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre Paralel Devlet Yapılanması'nın ulusal güvenliğe tehdit olarak Kırmızı Kitap'a işlenmesi süreci tamamlandı. Bununla ilgili ilk adım 30 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen MGK toplantısında atıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra başkanlığını yapacağı ilk toplantıyı işaret ederek "Onlarla ilgili çok daha farklı bir adımı atacağız. Çünkü bu operasyon öyle lokal değildir. Geneldir ve bunun adımını atacağız. Bu ay yapacağımız Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benim de önemli bir gündemim olacak, o da bunların yanında ülkemizi tehdit eden hangi unsurlar varsa, bunlara yönelik Milli Güvenlik Belgesi'nin gözden geçirilmesidir" mesajı vermişti. 30 Ekim'de gerçekleştirilen ve tarihinin en uzun süren, 10 saatlik MGK toplantısında Paralel Devlet Yapılanması'nın Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne ulusal güvenliği tehdit eden unsur olarak kaydedilmesine yönelik tavsiye karar alındı.

‘Açıklamaya girdi’

Bu toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "Milli güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzenini bozan iç ve dış legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlar ile yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır" denildi. "Legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar" ile Gülen yapılanması işaret edildi.

‘Bakanlar Kurulu onayladı’

30 Ekim 2014 tarihli MGK toplantısında alınan tavsiye kararı, görüşülmesi için Bakanlar Kurulu'na gönderildi. Bakanlar Kurulu MGK tavsiye kararını 24 Kasım'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında görüşerek kabul etti. Bakanlar Kurulu'nun onayladığı karar, Kırmızı Kitap'a işlenmesi için tekrar MGK Genel Sekreterliği'ne gönderildi.

'Paralel' iç ve dış tehdit'

Üst düzey kaynaklar, MGK Genel Sekreterliği'ne gönderilen kararın MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu tarafından Kırmızı Kitap'a işlendiğini belirtiyor. Genel Sekreter Hacımüftüoğlu, 12 Aralık 2014'te TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na bilgi verirken "(Milli Güvenlik) Siyaset Belgesi'ne (Kırmızı Kitap) güvenliğe yönelik iç ve dış tehditlerin tamamı girer. MGK talimat verirse yeni değerlendirme yaparız. Bakanlar Kurulu karar alırsa siyaset belgesi açıklanır. Devlet sırrı değildir" demişti.

‘PDY/PÖ’

Paralel Devlet Yapılanması'nın Kırmızı Kitap'ta nasıl tarif edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bu yüzden kamuoyunda MGK açıklamasında yer alan "Legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar" ifadesine vurgu yapılıyor. Ancak, Kırmızı Kitap'ı da yakından ilgilendiren güvenlikle ilgili yazışmalarda Paralel Devlet Yapılanması PDY/PÖ olarak kodlanıyor. Bunun açılımı Paralel Devlet Yapılanması / Pensilvanya Örgütü olarak veriliyor.