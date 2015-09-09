Sabah okurlarının Depardieu kazası: Tutan mı var zaten, bu ülkede aldığın nefes bile haram!

Sabah gazetesi, internet sitesinde, Fransız sinema yıldızı Gerard Depardieu’nun Fransa’dan ayrılacağını “Ünlü oyuncudan şok sözler: Bu ülkeden çekip gitmek istiyorum” başlığıyla duyurunca haberi okumayan sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi. Sanatçının Türkiye'de yaşadığını düşünüp Türkiye’yi terk edeceğini sananlar, “Tutan mı var zaten, bu ülkede aldığın nefes bile haram!” gibi yorumlar yaptı.

Sabah’ın 6 Eylül'de yayımladığı haberine gelen ilginç yorumlar Ekşi Sözlük'te de gündem oldu.

Fransa ile bütün bağlarını koparmak isteğini belirten Fransız sinema yıldızı Gerard Depardieu, ülkesindeki tüm gayrimenkulleri satılığa çıkardı. Depardieu, "Bu ülkeden çekip gitmek istiyorum" dedi. Bu açıklamayı haber yapan Sabah, “Ünlü oyuncudan şok sözler: Bu ülkeden çekip gitmek istiyorum” başlığını attı. Haberi okumadan yorum yapan “okuyucular”ın yorumları sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o haber ve yorumlar: