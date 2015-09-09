T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sabah okurlarının Depardieu kazası: Tutan mı var zaten, bu ülkede aldığın nefes bile haram!

Sabah’ın haberine gelen ilginç yorumlar Ekşi Sözlük'te gündem oldu

09 Eylül 2015 16:51

Sabah gazetesi, internet sitesinde, Fransız sinema yıldızı Gerard Depardieu’nun Fransa’dan ayrılacağını “Ünlü oyuncudan şok sözler: Bu ülkeden çekip gitmek istiyorum” başlığıyla duyurunca haberi okumayan sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi. Sanatçının Türkiye'de yaşadığını düşünüp Türkiye’yi terk edeceğini sananlar, “Tutan mı var zaten, bu ülkede aldığın nefes bile haram!” gibi yorumlar yaptı.

Sabah’ın 6 Eylül'de yayımladığı haberine gelen ilginç yorumlar Ekşi Sözlük'te de gündem oldu.

Fransa ile bütün bağlarını koparmak isteğini belirten Fransız sinema yıldızı Gerard Depardieu, ülkesindeki tüm gayrimenkulleri satılığa çıkardı. Depardieu, "Bu ülkeden çekip gitmek istiyorum" dedi. Bu açıklamayı haber yapan Sabah, “Ünlü oyuncudan şok sözler: Bu ülkeden çekip gitmek istiyorum” başlığını attı. Haberi okumadan yorum yapan “okuyucular”ın yorumları sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o haber ve yorumlar:

ETİKETLER

sabahhaberfacebookyorumokurlargerard depardieufransasinema yıldızıterk etmek istemesiekşi sözlükgündem olduayrılmaktutan mı var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24