Sabah Okur Temsilcisi'nden gazetesinin muhabirlerine tepki: Katip öksürse haber yapacaklar

Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi İbrahim Altay, gazetesinin özel istihbarat biriminde çalışan muhabirlere tepki gösterdi.

İbrahim Altay, "Yağmacılık son bulmalı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sabah Özel İstihbarat biriminin Neşe Sapmaz-İbrahim Arıkan davasını takip etmek konusundaki hırsı baş döndürücü. Muhabirlerden biri bıraksa diğeri ele alıyor konuyu. Mahkemede kâtip öksürse neredeyse onu da haber yapacaklar. Üstelik bu konuda alınmış yayın yasağı kararına rağmen" ifadesini kullandı.

"Atakan Irmak imzalı son haber şöyle başlamış; 'televizyon sunucusu olduğu iddia edilen Neşe Sapmaz' Ne demekse? Kim iddia etmiş? Nerede geçiyor?" diyen Altay, şöyle devam etti:

— Kaldı ki siz gazeteci değil misiniz? Böyle bir iddia varsa bile bunu araştırıp doğru olup olmadığını anlamanız o kadar zor mu? Neşe Sapmaz televizyon programı yapmış mı yapmamış mı diye bakarsınız, yapmışsa 'televizyon sunucusu' der geçersiniz. 'İddia edilen' gibi tahkir edici laflar kullanmazsınız.