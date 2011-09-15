Sabah öksürüğünü ciddiye alın

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı 2009 yılına ait ölüm nedenleri istatistikleri arasında, kanser vakalarının ilk sıralarda yer almasının altında yatan nedenlerin belli olduğunu söyledi.TÜİK tarafından açıklanan istatistik verilerinin uluslararası literatürle uyumlu olduğunu ifade eden Görgüner, ''Ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan kanserlerde, ilk sırayı yüzde 31.4 gibi büyük bir oran ile akciğer kanseri aldı. Dünyada da tüm ölüm nedenlerine bakıldığında, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından sonra ikinci sırada kanserler gelmektedir'' dedi.Sigaraya başlama oranı arttıkça, akciğer kanserinin görülme sıklığı da artıyor.