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Sağlık

Sabah kahvesi beyni yavaşlatıyor

Sabahları uyanmak için sert kahve içenlerin dikkat etmesi gerekiyor

26 Eylül 2013 20:42

 
Sabahları uyanmak için kahve içmek gittikçe yaygınlaşan bir alışkanlık. Öyle ki çocuklar bile okula gitmeden önce kahve içmeye başladı. Fakat yapılan yeni bir araştırma kafeinin beyin gelişimini yavaşlattığını ortaya çıkardı.
İsviçre Ulusal Bilim Derneği'nin verilerine göre kafein kullanımı gençler ve çocuklar arasında son 30 yılda yüzde 70 arttı. Bu artışın sebebi, insanların ve genel olarak memelilerin ergenlik döneminde daha ağır bir uyku düzenine sahip olmaları. Ancak bu alışkanlık özellikle gençlerde beynin yavaşlamasına sebep oluyor.
Zürih Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneyden yola çıkarak, günde 3 fincan kahvede bulunana eşdeğer kafein kullanımının gençlerde ve çocuklarda beyin gelişimini yavaşlattığını, aynı zamanda uyku düzenini de bozduğunu ortaya çıkardı.
Kafein sadece kahvede değil, gazlı içeceklerde ve enerji içeceklerinde de bulunuyor. Bunların da 3 kutudan fazla tüketilmesi benzer sorunlara sebep oluyor.
Kahve dükkanlarında satılan büyük boy bir kahve günlük en fazla alınabilecek kafein miktarının 4'te 3'ünü karşılıyor. Yani iki bardak büyük boy kahve kafeinde güvenli sınırı geçmiş oluyor. 
Hamile kadınlarda ise kafein alımının günlük 200 mg'ı, çocuklarda ise 75 mg'ı geçmemesi gerekiyor.

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