Sabah insanları, gece insanlarına göre daha düşük depresyon riski taşıyabilir

JAMA Psychiatry tarafından yapılan bir araştırma, erken yatıp erken kalkmanın depresyona karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini öne sürüyor. Eğer sabah insanıysanız, majör depresyon riskiniz düşük olabilir.

The New York Times'ta yer alan habere göre, uyku döngüsüyle ilgili birkaç araştırma, düzenli olarak erken uyanmanın, daha düşük depresyon riski ile ilişkili olduğunu göstermişti. Ancak yapılan bu araştırmaların büyük bir çoğunluğu gözlemsel deneyimlerden oluşuyordu.

Örneğin sabah insanları, sağlıklı bir diyet veya egzersiz yapmak gibi depresyon riskini azaltan davranışlara sahip olabilir. Dahası, depresyonun kendisi uyku bozukluklarına neden olduğundan depresyon, gece insanı olmanın bir nedeni olabilir.

Ancak yeni çalışma, erken yatıp erken kalkmanın diğer faktörlerden bağımsız olarak kendi içinde depresyona karşı koruma sağlayabileceğine dair daha ikna edici kanıtlar sunuyor.

JAMA Psychiatry'de yayımlanan çalışmada, Mendelian Randomization (MR) adı verilen bir araştırma yöntemini kullanılarak diğer sağlık veya davranış özelliklerinden bağımsız, genetik varyantlara dayalı büyük insan gruplarını karşılaştırılıyor.

800 binden fazla yetişkinden oluşan veri tabanı kullanılan araştırmada, erken uyanan insanların majör depresyon riskinin yüzde 23 daha düşük olduğu bulundu.

Eğer gece insanıysanız, alışkanlıklarınızı değiştirmek depresyona yakalanma riskinizi azaltır mı?

California Üniversitesi'nden Dr. Iyas Daghlas araştırmanın birey bazında olmadığını, büyük insan gruplarını hedef aldığını söyledi.

Daghlas "Bu veriler bize, geceleri akıllı telefonlar ve diğer mavi ışıklı cihazlar kullanmak gibi, geç uyumamıza neden olan davranışların, toplumdaki depresyon düzeyi üzerinde bir etkisi olabileceğini söylüyor. Bu sonuçlar, daha erken uyursanız depresyondan kurtulacağınızı söylemiyor" dedi.