Sabah gürültülerle uyandı; mutfağında yiyecek arayan bir fille karşılaştı

Tayland'da yaşayan Ratchadawan Puengprasoppon, bir sabah gürültülerle uyandığında mutfağında yiyecek arayan bir fille karşılaştı. Yiyecek bulmaya çalışan fil, Puengprasoppon'un mutfak duvarını yıkarak içeri girdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Tayland'ın Kaeng Krachan ulusal parkında yaşayan Boonchuay isimli erkek fil, sık sık Chalermkiatpattana köyünde yiyecek avına çıkıyor.

Ulusal parkın görevlisi Itthipon Thaimonkol, "Sık sık ziyaretler yaparlar özellikle pazar açıldığı günler giderler çünkü yemeklerin kokusunu alıyorlar" dedi.

Geçen pazar erken saatlerde gürültüyle uyanan ve yıkılmış duvarının ardında bir fil gören Ratchadawan Puengprasoppon, o anları telefon kamerasına kaydetti.

New York City Üniversitesi, Hunter Koleji'nden psikoloji alanında çalışan ve Salakpra Yaban Hayatı Koruma Merkezi'ndeki fil popülasyonunu araştıran Dr. Joshua Plotnik, ulusal parklarda yaşayan fillerin yakın köylere "ziyaretlerinin" alışıldık olduğunu söyledi. Plotnik "Tayland'da çalıştığım köylerde filler hemen hemen her gece çiftçilerin tarlalarına girer. Bu hem filler hem çiftçiler için zor bir durum" dedi.

Geçen haftalarda Çin'de bir fil sürüsünün doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak 500 kilometre yol kat ettiğine ilişkin haberlerin çıkmasıyla ilgili konuşan Plotnik "Bu vakalar Asya'da giderek artıyor. Bunun bir nedeni erişilebilir kaynakların azalması, diğeri ise insanların hayvanların doğal yaşam alanında verdiği rahatsızlığın artması" dedi.

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