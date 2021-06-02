Çin'de yerleşim bölgelerine inen 15 fil 500 kilometre yol kat etti; 56 hektar tarım alanı zarar gördü

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Çin'in güneybatısında 15 fillik bir sürü, nisan ayında doğa koruma alanından kaçtıktan sonra çiftçilerin mısır tarlalarını yedi ve ahırlara zarar verdi.

Fillerin nisan ortasından bu yana 500 kilometre yol aldığı belirtildi.

Devlet televizyonu CCTV'ye göre fillerin bazı su depolarını da tüketmesi çiftçileri endişelendi.

Çin'de koruma altına alınan türlerden olan Asya fillerinin neden Şişuangbanna doğal koruma alanından çıkıp Yunnan bölgesindeki yerleşim alanlarına gittiği bilinmiyor.

Nisan ortasından bu yana fillerin 56 hektar ekili alana zarar verdiği belirtildi. Zararın maddi değeri yaklaşık 6.8 milyon yuan olarak belirlendi.

Henüz hiç can kaybı yaşanmadığı, yerel halkın yemeklerle ve yolları bloke ederek filleri yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Xinhua, 1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüde 300'lere çıktığını bildirdi.