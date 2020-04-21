Sabah gazetesinin Sağlık Bakanı Koca'dan önce paylaştığı Koronavirüs verileri neden farklıydı ve neden silindi?

Hükümete yakın Turkuaz Medya Grubu'na ait Sabah gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önce 20 Nisan (dün) Koronavirüs verilerinin yer aldığı bir grafik yayımladı. Grafiği Twitter hesabından paylaşan gazete daha sonra paylaşımı kaldırdı.

Gazetenin ilk paylaşımında Sağlık Bakanlığı'nın 20 Nisan için açıkladığı rakamlardan farklı sayılar vardı.

Sabah'ın Bakanlık'tan önce açıkladığı rakamlarda Covid -19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 Nisan için 131 olarak yazıldı. Sonucunda da toplam vefat sayısı 2 bin 148 olarak duyuruldu.

Odatv'nin haberine göre gazete bu paylaşımları Sağlık Bakanlığı'ndan önce yaptı. CNNTürk televizyonu ile Star gazetesi de aynı rakamları paylaştı. Aynı medya kanalları da rakamları önce paylaşıp daha sonra kaldırdı.

Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmadan sonra verileri saat 20.25'te paylaştı. Daha önceki paylaşımını kaldıran Sabah gazetesi de Bakan Koca'nın açıkladığı saatten 2 dakika sonra yani 20.27'de resmi rakamları paylaştı.

O verilerde Sabah gazetesinin paylaştığı rakamlardan farklı sayılar vardı

Resmi rakamlara göre 39 bin 703 test yapılırken 4 bin 674 vaka tespit edildi.20 Nisan'da 123 kişi hayatını kaybederken toplam vefat sayısı 2 bin 140 olarak duyuruldu.

Şimdi soru şu? Bakanlık bazı medya kuruluşlarıyla günlük Koronavirüs rakamlarını önceden mi paylaşıyor? Paylaşıldıysa neden rakamlar farklı? Paylaşılmadıysa Sabah gazetesi aynı görseli, farklı verileri nasıl ve niçin paylaştı?