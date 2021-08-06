Sabah gazetesinden Merkel’in halefiyle kurgu söyleşi!

T24 Dış Haberler

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin 27 Temmuz'da Avrupa baskısında yayımlanan CDU lideri Amin Laschet söyleşisinin gerçekte yapılmamış olabileceği ifade edildi.

Aynı zamanda Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı olan Laschet, Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Birlik Partisi'nin Angela Merkel'den sonraki ilk başbakan adayı olacak. Anketlere göre CDU yine seçimim favorisi olarak görülüyor.

Sabah gazetesinin 27 Temmuz Avrupa nüshasını manşetinde Laschet'in söylediği iddia edilen "Türkiye'ye karşı büyük sevgim var" ve "İnanıyorum ki 26 Eylül'deki seçim zaferim Almanyalı Türklerin de büyük katkısı olacak" ifadelerine yer verildi. Söyleşiyi Prof. Dr. Faruk Şen'in yaptığı iddia edilirken, haber İbrahim Şen imzasıyla yayımlandı.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanlığı, böyle bir söyleşinin yapılmadığını ve söyleşinin masa başında üretildiğini iddia etti.

Sabah Almanya Temsilcisi İsmail Erel, söyleşiyi Şen'in internet sitesinden aldıklarını ve Şen'in görüşmeyi yaptığına dair taahhüt verdiğini ifade etti.