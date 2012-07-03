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Sabah gazetesinde yunus kazası!

Haberler, 'Ağır Abiler'den tutsak yunuslara destek adımı' ve 'Asık surat Victoria'yı yunuslar güldürdü' başlıklarıyla yayımlandı

03 Temmuz 2012 18:19

Sabah gazetesi, yunusları gösteri ve terapi merkezlerinden kurtarmak için oyuncu Özge Özder'in başlattığı projeye yer verdiği haberle aynı sayfada, Victoria Beckham'ın yunus parkında çektirdiği fotoğrafını yayımladı.

Aynı sütunda yer alan haberler, editörlüğünü Bülent Değerli'nin yaptığı "Orta Sayfa"da, (3 Temmuz 2012) yayımlandı. İşte o haberler:

 

Asık surat Victoria'yı yunuslar güldürdü

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Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın modacı eşi Victoria Beckham, sevimli bir yunus ile çektiği fotoğrafı Twitter'dan paylaştı. Üç oğlu Brooklyn, Romeo ve Cruz'u Kaliforniya'daki bir su parkına götüren Victoria Beckham, yunusla verdiği pozun altına "Çocuklarım yunuslarla yüzdü. Harikaydı" notunu düştü. Verdiği pozlarda sürekli asık ve sert yüz ifadesi ile tanınan Victoria Beckham'ın yunusla birlikteyken gülmesi ise magazinciler tarafından "Yunuslar Victoria'yı bile güldürdü" diye yorumlandı.

 

'Ağır Abiler'den tutsak yunuslara destek adımı

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Oyuncu Özge Özder'in "Bana Göz Kulak Ol" ol adıyla yunusları kurtarmak için başlattığı projeye, Kadir İnanır, Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) Türkan Şoray'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın ünlü sanatçı destek verdi. Proje, Türkiye'de yeni yunus gösteri ve terapi merkezlerinin açılmamasını, var olanların ise kapatılmasını amaçlıyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Muğla Temsilcisi Türkan Dağdelen de "Projeye 'Ağır Abiler'in desteğinin ses getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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