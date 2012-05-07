Bodrum'da, yunuslar yetmedi, morsları ve deniz aslanlarını da hapsettiler!

Türkiye’de gösteri amacıyla havuzlarda tutsak bulunan yunusların özgürlüğüne kavuşması için kampanyalar düzenleyen Yunuslara Özgürlük Platformu, Alman hayvan hakları kuruluşu ProWal'ın girişimiyle, daha önce üç yunusun bulunduğu “içkili lokanta” ruhsatlı restorana mors ve deniz aslanları getirildiğini tespit etti.

Yunuslara Özgürlük Platformu yetkilileri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un Nisan 2012 tarihinde bu tesisin çalıştırılmayacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, Başkan Kocadon’un sözünü tutmasını beklediklerini açıkladı.

Türkiye’de gösteri amacıyla havuzlarda tutsak bulunan çeşitli deniz memelileri için tepkiler ve eylemler artarken Bodrum - Güvercinlik'te açılmak üzere olan "içkili lokanta" ruhsatlı restoran, 5 metrekarelik havuzlarda tutulan 3 yunusun yanına, mors ve deniz aslanı getirdi. Yunuslara Özgürlük Platformu tesisin son girişimi ile ilgili yasal çalışmalar ve resmi başvurular yaptığını duyurdu.

'Tesis hemen kapatılmalı'

Yunuslara Özgürlük Platformu sözcülerinden Derya Özkan, Türkiye'deki 11 adet yunus parkında tutulan şişeburunlu yunus türlerinin ve morsların, ülkemizin de imza attığı uluslararası Bern Sözleşmesi'ne ve iç mevzuattaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirterek bu tür tesislerin hemen kapatılmasını gerektiğini söyledi.

'Bodrum Belediye Başkanı’nın sözü var'

Derya Özkan, Nisan 2011 tarihinde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un, Güvercinlik'te boşalan tesisin bir daha açılmayacağını söylediğine dikkat çekerek, “Başkan Mehmet Kocadon bizlere yunus parkının çalıştırılmayacağı yönündeki açıklamayı Alman hayvan hakları örgütleri ProWal ve WDSF aracılığıyla yapmıştı. Ancak bu sözü verdikten yaklaşık bir ay sonra, faaliyet konusu “içkili lokanta”, tali faaliyeti de “yunus gösteri merkezi” olarak geçen iş yeri açma ruhsatını, yine Bodrum Belediye Başkanı'nın vermiş olduğunu gördük. Yunuslara Özgürlük Platformu ve duyarlı vatandaşlarımız adına Başkan Kocadon’dan verdiği sözü yerine getirmesini ve uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmesini bekliyoruz. Bodrum sakinlerinin de bu deniz hapishanesinin kapatılması için süreci sahiplenmesini ve vatandaşlık haklarını kullanarak ilgili kurumlara yönelik baskıyı sürdürmelerini umuyoruz” dedi.

'Halkın tepkisi yetmedi, tesis yenilendi ve büyüdü'

Aralık 2011 tarihinde üç yunusun ithal edildiği ve 5 metrekarelik deniz kafesinde tutulduğunu öğrenen Yunuslara Özgürlük Platformu, resmi kurumlara başvurularında bulundu ve yüzlerce duyarlı vatandaşın katılımıyla birlikte, tesisin açılmaması için tepkilerini dile getirdiler. Tüm tepkilere rağmen Bodrum-Güvercinlik'teki tesis dört ay içinde baştan aşağı yenilendi. Alman Yunus ve Balina Koruma kuruluşu "ProWal" Nisan ayında tesisi ziyaret etti. ProWal üyelerinin, Bodrum-Güvercinlik'teki tesiste çektiği fotoğraflar, yenilenen deniz kafesinin içine, yunusların yanı sıra morsların ve deniz aslanlarının da eklendiğini gösterdi.