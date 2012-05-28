Yunus parkının yeni tutsakları



Bodrum’daki Dolphin Park’a 3 yeni hayvan daha getirildi: 2 denizaslanı ve bir de mors. Parkın eski ve yeni üyeleri, 1 Haziran’daki sezon açılışı öncesi birkaç metrekarelik havuzlarda göstelere hazırlanıyor.



Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Güvercinlik’teki Dolphin Park Türkiye’deki diğer yunus gösteri merkezleri gibi tartışmanın odağında. Yunusların tutsak tutulması özellikle hayvanseverlerin tepkisini çekiyor. Ancak yetkili kurumlardan izin alan bu merkezler, deniz hayvanlarını bir gösteri unsuru olarak kullanmaya devam ediyor.

Kafeste durum ne?

Kafeslerdeki koşulları gözlemek için parkın yan tarafındaki kıyıdan denize girdim ve yetkililere görünmeden sualtından kafeslerin bulunduğu bölüme gittim. Tel kafesler birbirine plastik kelepçelerle tutturulmuş, denizaslanları beni görünce ilk anda ürktü. Ancak daracık kafeste kaçacak yer bulamayınca etrafında dönmeye başladı. Denizaslanları iki ayrı bölmede, her biri 1 metre genişlikte, 4 metre uzunlukta ve yaklaşık 3 metre derinlikte bir kafeste tutuluyor. Kafesin bir ucunda suüstüne çıkan ahşap basamaklar bulunuyor. Zaman zaman denizaslanları bu basamaklara çıkıyor. Su içinde birkaç metrekare içinde saatlerce dönüp duruyor. Mors ise yine birkaç metre olan ayrı bir kafeste tutuluyor. Yanında küçük bir de havuz var. Parkta dipten dalış yaptığım sıralarda 2 yunus büyük havuzda eğitmenleriyle birlikte çalışıyordu.

Arkadaki diğer havuzda başka bir yunus ise saatlerce sıranın kendine gelmesini bekliyordu. Hareketsiz... Denizin dibi, daha önceki tadilatlardan kaldığı anlaşılan binlerce atık plastik kelepçeyle dolu.

Dolphin Park’ın sahibi İsmet Parmak, yeni gelen hayvanların Ukrayna’dan alındığını ve tüm izinlerinin bulunduğunu anlatarak şunları söyledi: “Tartışma her zaman olacaktır. Biz hayvanları kara havuzlarında yaşatmıyoruz. Bu hayvanlar doğal ortamlarında. Artısı ve eksisiyle düşünmek gerekiyor. Bodrum ve ilin turizmine çeşitlilik de kazandırıyoruz. Gelen misafirlerden de talepler var. Mors ve deniz aslanı getirdik 2 adet. 18 Nisan 2012’de Ukrayna’dan ithal edildi. Uluslararası belgeleri var. Tarım Bakanlığı’ndan izni var.”

Parmak, kamuoyunda bu konuda bilgi kirliliği yaratıldığını belirterek şöyle devam etti: “Hayvanseverlerin hepsine diyoruz ki ‘Buraya gelin. Hayvanların yaşam alanlarını görün’ diyoruz. Denizaslanı hareket alanı zaten belli. Standardı belli. Sürekli kafeslerde kalmıyor. Burada 3 adet kafes var. 32X20, 17X20 ve 10X8 metre ebatlarında 3 havuz var. 20’ye yakın personel çalışıyor. Şu anda sezona hazırlanıyoruz. 1 Haziran’da açılış yapılacak.”

Radikal’in ulaştığı Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise, Ukrayna’dan getirilen hayvanlarla ilgili sadece nakliye sırasında veteriner bulundurulduğunu ve hayvanların güvenli nakli konusunda izin ve denetim yetkilerinin bulunduğunu belirtti.