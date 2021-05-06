Sabah gazetesi, iki gün önce kendisine şantaj yapıldığını açıklayan Aykut Erdoğdu'nun WhatsApp yazışmalarını paylaştı!

Sabah gazetesi, 4 Mayıs 2021 tarihinde kişisel Twitter hesabından Sabah grubunun ve ATV'nin kendisine şantaj yaptığını açıklayan CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun WhatsApp mesajlarını paylaştı.

Sabah gazetesi, Erhan Öztürk'ün imzasıyla yayımladığı "CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı" başlıklı haberinde, kendisine şantaj yapıldığını ve tehdit edildiğini açıklayan CHP'li Erdoğdu'nun, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'ye yazdığı WhatsApp mesajlarını yayınladı. Haberde, sadece Aykut Erdoğdu'nun yazdıklarının servis edildiği görüldü.

Sabah gazetesi, haberini, "Erdoğdu'nun yanıtlaması beklenen 5 soru" başlığıyla bitirdi ve Erdoğdu'ya sorular yöneltti.

Erdoğdu: Söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan Belediye Başkanı ile olan yazışmalarımdır

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Erdoğdu, "Bankalar tarafından takibe düşmem aileme karşı beni çok zor durumda bırakabilirdi… Sabah’ın haber yaptığı Whatsapp mesajları söz verip sözünü tutmayan veya tutamayan Belediye Başkanı ile olan yazışmalarımdır…" açıklamasını yaptı.

Telefon kayıtlarının izlendiği ve dinlendiği için dava açacağını ifade eden Aykut Erdoğdu, "Bu suç örgütü yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünmesin… Suç örgütüne yol açılmasın…" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, Sabah'ın kendisine şantaj yaptığını söylemişti, hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ATV ve Sabah grubundan muhabirlerin arkadaşlarını arayarak kendisine şantaj yaptıklarını söylemişti.

Erdoğdu, dinlendiğini, takip ve tehdit edildiğini belirterek; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bu yazdıklarımın doğrudan ilk muhatabı Erdoğan'dır. Diğer siyasi yöneticiler cürümleri kadar üzerlerine alınsınlar. Siz milyonlarca insanı mağdur eden ve vicdanın kırıntısı bile olmayan bu canavar düzenin kurucusunuz… Siz bu suç örgütünün bir numarasısınız…" sözleriyle seslenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun attığı tweetler sonrasında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlattığını açıklamıştı.