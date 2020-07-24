Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin düşmanlarını sıraladı; HDP için 'oluşum' dedi, listeye CHP'yi de koydu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden dış ve iç düşmanlarını sıraladığı yazısında, PKK ve FETÖ'nün yanı sıra HDP için 'oluşum' ifadesini kullanırken, CHP'yi de ülke politikalarına karşı olmakla suçladı.

Mehmet Barlas, Türkiye Cumhuriyeti'ni her fırsatta kötüleyen ve fırsat buldukça tehdit eden iç ve dış düşmanlarını sıraladığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti'ni her fırsatta kötüleyen ve fırsat buldukça tehdit de eden dış düşmanları artık biliyoruz. Örneğin Fransa'nın Macron'u bunlardan biridir... Mısır'ın Sisi'si, Suudi Arabistan'ın bin Salman'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yunanistan'ın devlet sözcüleri de, Türkiye'yi düşman görüyorlar...

Peki, bir de iç düşmanlar var. Bunların bir bölümü dışarıdan fonlanıyorlar. PKK/PYD/HDP gibi oluşumların, Türkiye'nin bütünlüğünü, istikrarını falan fazla önemsemedikleri bellidir. Bu alanda terör de devrededir... Bu arada ana muhalefet partisi CHP de bazı konularda, Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği bazı politikalara karşıdır."

Barlas, Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarının eskisinden daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Çünkü bugünün Türkiye Cumhuriyeti her çeşit düşmana ve tehdide karşı kesinlikle hoşgörüsüzdür." ifadelerini kullandı.

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