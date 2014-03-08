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Sabah: Son 10 yıldaki sınavlar incelemede, cemaat kadroları memuriyetten atılacak

Sabah gazetesi, 'cemaat listesi'nden olduğu gerekçesiyle kamuya alımı yapılan kişilerin memuriyetten atılabileceğini öne sürdü

08 Mart 2014 18:14

Sabah gazetesi, “son 10 yılda gerçekleşen tüm sınavların ve soruların, incelemeye alındığını” iddia etti. Habere göre inceleme sonucunda kamuda görev almasında Fethullah Gülen cemaatinin etkisi bulunduğu saptanan kişiler memuriyetten atılacak.

Son 10 yılda kamu kurum ve kuruluşlarına 730 kişi alındı. Sabah gazetesinin haberine göre, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank, MİT, TSK, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlikleri mahalli idarelere yapılan alımlarda cemaat mensuplarına ayrı kontejyan ayrıldı. Bu süre içinde yapılan kamuya giriş sınavları geriye dönük inceleniyor. Kopya çekilen sınavlar iptal edilecek ve bu kararla birlikte 'cemaat listesi'nden sınav kazananların memuriyeti sona erecek.

 

Başbakanlık harekete geçti

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "kariyer meslek uygulamalarının incelenmesi" talimatının ardından Başbakanlık da harekete geçti. Paralel yapının özellikle yerleştiği, hâkim-savcı, kaymakam, müfettiş, murakıp, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerine girişte son sözü Başbakanlık söyleyecek. Erdoğan'ın imzası ile önceki gün yayınlanan genelge ile kariyer personel alımı Başbakanlık iznine bağlandı.

 

Bütün boyutlarıyla inceleniyor

 

Özellikle, hâkim, savcı, kaymakam, müfettiş, denetçi, uzman gibi kariyer mesleklere yapılan alımlar ve özel yarışma sınavı gerektiren meslekler bütün boyutuyla inceleniyor. Bu alanlarda yapılan yazılı ve sözlü sınavlar, güvenlik soruşturmaları, yeterlilik sınavları incelenerek ayırımcılığa neden olan kuruluşlar hakkında da soruşturma açılacak. Fırsat eşitliğine aykırı hareket edenler hakkında dava açılacak.

 

Sorularda sızma var mı?

 

Bu kurumlardaki paralel yapının temizlenmesine yönelik plan kapsamında, son yıllarda yapılanKPSS ve kurum sınavları didik didik taranıyor. Sorularda sızma olup olmadığı, cemaate özel kontenjan ayrılıp ayrılmadığı, mülakatlar öncesindeki özel görevlendirmeler yaşanıp yaşanmadığı ortaya çıkarılıyor. Bankalar ve kritik kurumların bilgi işlem ve personel müdürlükleri yenileniyor. "Paralel yapı ile birlikte hareket edip" suç işleyenler hakkında dava açılacak.

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