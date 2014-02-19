Taraf'tan 'belge gösterin' diyen Efkan Ala'ya: Efkan Bey bu da fişlemenin belgesi

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın ''Memurlara kırmızı, mavi, yeşil fişleme'' manşetini ‘'dedikodu’' olarak değerlendirmesine Taraf gazetesi, Efkan Ala'ya yayımladığı belge ile yanıt verdi. Haberle ilgili olarak “Dedikoduyla devlet yönetilmez. Buna ilişkin bilgi belge varsa gereğini yapalım." ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya Taraf, bugün ‘renkli’ fişlemelerin delili olduğunu öne sürdüğü belgelerini yayınladı.

Taraf'ta Hüseyin Özay imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

‘Efkan Bey bu da fişi’

İçişleri Bakanı’nın, “Bunlar dedikodu, belgesi varsa gereğini yaparız” dediği ‘renkli’ fişlemeler ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kamu kurumlarındaki, “mavi-yeşil- kırmızı” fişlemeleri, “dedikodu” olarak nitelendirerek ''Dedikoduyla devlet yönetilmez. Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Sizlerden de ricamız şudur. O öyle söyledi böyle söyledi değil. Buna ilişkin bilgi belge varsa gereğini yapalım." açıklaması üzerine Taraf’ın ulaştığı, “renkli fişleme” belgeleri arasında, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın müfettiş alım sınavlarındaki, müfettişlerle ilgili değerlendirme notu bulunuyor.

''Kurum içinde fişleme belgesi'' olarak nitelendirilen bir sayfalık yazılı bilgisayar çıktısında, vergi müfettişi sınavına giren adaylar “mavi” ve “kırmızı” renklerle ifade ediliyor. Kırmızı renkli adaylarla ilgili ise, “Diyarbakır nüfusuna kayıtlı”, “Baba adı Ali Haydar” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

‘İlim Yayma’ mavi liste

Söz konusu belgelerde, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Maliye Bakanlığı’nın vergi müfettişliği sınavını kazanan ve mülakata girecek olan adaylarla ilgili değerlendirmeler bulunuyor. Belgede, İlim Yayma Cemiyeti üyesi olan adaylar mavi listeye alınırken, ulusalcı, Alevi veya Kürt olduğu öne sürülen adaylara ise kırmızı renk veriliyor. Maliye Bakanlığı’nın bürokratlarının çok az bir kısmının bilgisayarında olan ve sır gibi saklanan fişleme kayıtlarının bazıları şöyle:

M.S.: Yazılı sınavdan 79 puan aldı. İlim Yayma Cemiyeti’nden ismi geldiği için mavi listeye alındı.

Ö.G.: Yazılıdan 86 puan andı. Kürt asıllı ve Muşlu. Kesinlikle olumsuz. Kırmızı listeye alındı.

N.T.: 81.5 puan aldı. Gaziosmanpaşa’da oturan Alevi bir vatandaş olduğu için kırmızı listeye alındı.

A.Ç.: 80 puan aldı. Babasının adı Ali Haydar olduğu için hakkında olumsuz not düşüldü ve kırmızı listye alındı.

M.K.: Sınavdan 80 puan aldı. Ulusalcı olduğu için kırmızı listeye alındı.

Değerlendirme notu

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’ndan sızan “fişleme” belgelerinin benzerlerinin diğer kamu kurumlarında da olduğu bildirildi. Söz konusu fişlemelerin yani adaylarla ilgili bilgilerin nasıl elde edildiği de tartışma konusu olmuştu. Söz konusu fişler, Başbakanlık’tan, kurumların bağlı olduğu bakanlıklardan ve AKP teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda oluşturuluyor. Mavi, yeşil ve kırmızı renkli fişlemeler, “güvenlik soruşturması” değil. Bir ölçüde, kamu kurumlarında uygulanan ve yasal olmayan “değerlendirme” notlarından oluşuyor. Bu nedenle söz konusu bilgiler çok az kişide bulunuyor.

'Silme' işlemi başladı

Taraf’ın renkli fişlemeleri gündeme getirmesinin ardından Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nda da bir çalışma yapıldı. Bu konuda bazı bürokratların bilgisayarlarındaki bilgiler ve notlar silindi. Ancak, söz konusu bilgilerin, sınava giren adayların eline geçtiği ve bu kişilerin önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı yöneticileri hakkında dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Taraf'ta yayımlanan belge şöyle: