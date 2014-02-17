Memur adaylarına fişleme iddiası: 'Geziciler' ve 'cemaatçiler' kırmızı listede

İddiaya göre, Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı için yapılan mülakatlarda, cemaat üyelerini, CHP’ye sempati duyanları, Gezi eylemcilerini kamu alımlarının dışında tutmak için ‘’renkli liste’’ formülü geliştirildi.

Hüseyin Özay’ın Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, Hükümet, “paralel yapı” olarak nitelendirdiği cemaat üyelerini, kamu dışında tutmak için “liste formülü” buldu. İddialara göre cemaat üyeleri, CHP’ye sempati duyanlar, Geziciler kırmızı listelerde toplanıyor. Mavi ve yeşil listeler ise kamuda işe alınacak aday adaylarını kapsıyor. Özellikle mavi listeler, AKP’nin çekirdek kadrosuna alınabilecek adaylardan oluşuyor. Bu listeye, AKP’nin yakınları ile Milli Gençlik Vakfı’ndan yetişmiş kadrolar alınıyor. Kamuda, “gizli fişleme” olarak nitelendirilen, renkli listelerin ayrıntıları şöyle:

Mülakat için liste

Kamu kurumlarında işe alımlar iki aşamalı gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, KPSS sınavına giriliyor, ikinci aşamada ise kamu kurumları belirli puanı tutturan adayları sözlü sınava alıyor. Sözlü sınavda, referanslar etkili oluyor. Geçmiş yıllarda, sözlü sınavlara girecek adaylarla ilgili olarak, Başbakanlık’tan, parti yönetiminden ve bakanlıklardan listeler geliyordu. Gezi Parkı eylemleri ile cemaat arasındaki gerginlik, memur adayları için hazırlanan listelerin de değişmesine yol açtığı belirtiliyor.

Üç liste hazırlanıyor

Hükümet, kamuoyunun tepkisine neden olmamak için, mülakatlara yönelik hazırlanan adaylarla ilgili listeleri renklendirme yöntemi getirdi. Bu yöntem ile, adaylar, kırmızı, yeşil ve mavi olarak sınıflandırılıyor. Bu listeler ise, sınav komisyonu üyelerine dağıtılıyor. Örneğin, 100 kişilik müfettiş alımı için yapılan mülakata, 300 kişi çağrılıyor. 300 kişiden 100’ü yeşil, 50’si mavi, 150’si kırmızı renkli listelerde yer alıyor. Bu renklerin her birinin anlamı bulunuyor ve komisyon üyeleri de listenin rengine göre adaylara puan veriyorlar.

Kırmızı: Sakın almayın

Yeni sistemde, kırmızı renkli listelerde, cemaat üyeleri, CHP’ye sempati duyan adaylar, Gezi eylemlerine katılan kişiler ve Kürt kökenliler yer alıyor. Bu listede yer alan kişilerin kamuya girme şansı bulunmuyor. Komisyon üyeleri de, listede yer alan adaylara düşük puan vererek elenmelerine yol açıyorlar. Mavi renkli listede yer alan adaylar ise AKP’ye ve Başbakan Erdoğan’a “gönülden bağlı” kişilerden oluşuyor. Bu listeye daha çok AKP’ye üyelerinin yakınları ile parti için çalışan kişiler giriyor. Ve, kritik görevlerde yer alacak kişilerde bu listeden seçiliyor. Yeşil renkli listeler ise, çalışmasında sakınca olmayan ve siyasi konularda çok fazla bir bağlantısı bulunmayan kişileri kapsıyor. Bu kişilerden de kamuya alımlar yapılıyor.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu’nun, geçmiş yılın son çeyreğinde yaptığı müfettiş alımlarında, renkli listeleri kullandığı kaydedildi. Maliye Bakanlığı kulislerinde, yazılı sınavdan yüksek puan aldığı halde kırmızı listede olduğu için birçok müfettiş adayının elendiği konuşuluyor. Konuyla ilgili olarak ise bazı adayların dava açmaya hazırlandığı da iddia edildi.

MGV yeniden gözde oldu

Öte yandan, bugüne kadar kadrolarını daha çok Fethullah Gülen Cemaati üyelerinden seçen AKP, son dönemde paralel yapı tartışmaları ile birlikte Milli Gençlik Vakfı’na yöneldi. Bu kapsamda, adaylar hakkında yapılan araştırmalarda, MGV yurtlarında kalıp kalmadığı sorgulanıyor.

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