Sabah başyazarı: Yarına olan güvenimizi onarmak için mutlaka bir şeyler yapmamız lazım

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ‘’Yarına olan güvenimizi onarmak için mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. İnsanlık sürekli yok olmayı bekleyerek yaşayamaz. Şu anda dünyadaki pek çok insan için durum bu merkezde.’’ düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, ‘’Bu anda yaygın bir inanç var. Bu siyasi bir düşünceden çok adeta bir inanç sistemine dönüştü. Buna göre dünya nüfusu birileri tarafından dramatik rakamlarla azaltılacak. Buna göre emekçi sınıfların yerini bu yeni zenginlerin ürettiği robotlar alacak. İnsanlar teknolojiye ve yeni dünyaya uyum gösterdikleri oranda sağ kalacaklar. Bütün bu spekülasyonların başlangıcı tabii ki Covid-19'un üretimine ve daha sonra üretilen aşıların çeşitliliğine dayandırıldı. Ve bilelim ki bugün dünyada aşılara bağlı geniş bir spekülasyon alanı var. Bu spekülasyonu yapanlar aşıların insanları Covid-19'a bağımlı kıldığına inanıyor. Devletler ve resmi örgütler ne kadar açıklama yaparlarsa yapsınlar özellikle aşılara karşı bir güvensizlik duygusu var. Üstelik bu aşıları olanların sayıları artmasına karşın Covid-19'dan ölenlerin sayıları da dramatik biçimde artıyor. Yani güven duygusu adeta yok gibi.’’ ifadesini kullandı.