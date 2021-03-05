Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Trump'ın yerine Biden'ın gelmesi, Amerika'daki FETÖ'cüleri azdırdı...

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, New York meydanlarında "Stop Erdoğan" reklamlarına işaret ederek, "Türk diplomatlarının uyarıları üzerine bu reklamlar kaldırıldı. Ama yine de FETÖ'cülerin, Biden'ın Başkan olmasıyla yaşadıkları iyimserliğin bir yansımasıydı bu ilanlar. Sanırım bu iyimserliğin başka şekildeki yansımalarına da tanık olacağız. Ama artık 15 Temmuz 2016 benzeri bir darbe girişimi pek mümkün değil bu ülkede..." diye yazdı.

Biden yönetiminin yapacakları konusundaki göstergelere dikkat çeken Barlas, "Biden yönetiminin yeni yayınladığı "Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi"nde, ABD'nin en güçlü askeri varlığının Pasifik bölgesi ve Avrupa'da olacağına dikkat çekilirken, Ortadoğu'daki askeri varlığın ise belirli ihtiyaçlara cevap verecek kadar bırakılacağı bildirildi." ifadelerini kullandı.

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