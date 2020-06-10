Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Sosyal medyadaki troller muhalefet adına ülkeyi yerden yere vuruyorlarsa, anlayın ki ülkeniz gerçekten gelişmiştir

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin gelişmişlik sürecine girmeyi hayal ettiği dönemlerle bugünün farkının açık olduğunu belirterek, "Hele sosyal medyadaki troller muhalefet adına ülkeyi yerden yere vuruyorlarsa, anlayın ki ülkeniz gerçekten gelişmiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, Suudi Arabistan, Mısır ya da Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının, Türkiye'dekine benzer bir kabine toplantısı yapması durumunda, "Bırakın bu gerçekten gelişmemiş üç ülke vatandaşlarının beklentilerini... Acaba Suudi Veliahdı'nın hangi ayıbı kapatılacak veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başbakanı Londra'ya kaçan eşinin peşinden kiralık katiller gönderdi mi? Bu tür meraklarınız olurdu." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...