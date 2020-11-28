Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Meğer Maradona bir sporcudan öteye hem ulusal hem de uluslararası bir şahsiyetmiş

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 2020 yılının uğursuz bir zaman dilimi olduğunu, bu yıl içinde Koronavirüs ve Maradona'nın önemini unutmamak üzere öğrendiğini belirterek, "Meğer Maradona bir sporcudan öteye hem ulusal hem de uluslararası bir şahsiyetmiş. Küba'daki Castro rejimine karşı duyduğu sevgi ve Filistin halkı ile kendisini özdeş görmesi gibi özellikleri açığa çıkıyor. Bağımlılıklarından kurtulması için bir ara Arjantin'de akıl hastanesine yatmış. Orada kimi Napolyon, kimi Sezar olduğunu iddia ediyormuş. Hastalar da onların Napolyon ya da Sezar olduklarına inanıyorlarmış... Ancak Maradona "Ben Maradona'yım" deyince kimse inanmamış." diye yazdı.

Uluslararası siyaset konusunda da yorumlar yapan Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımla, Türkiye'nin dostlarının sayısını artırdığını iddia etti.

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