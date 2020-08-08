Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Koronavirüs, Hitler'in toplama kamplarını hatırlatan modelleri gündeme getiriyor

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Koronavirüs salgınının şekillendirdiği yeni dünya düzeninin Hitler'in toplama kamplarındaki sıkı kuralları hatırlatmaya başladığını belirterek, "Bu salgınla ilişkili olarak televizyonlarda konuşan uzman doktorların en etkililerinden olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüse karşı beş aşamalı önlem önerisinde bulunmuş. Hiç hoşgörü izi bulunmayan bu beş maddelik öneri paketi başta da söylediğim gibi toplumu adeta toplama kampına sokmayı tasarlayan bir görüntüde." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın uygulandığı takdirde bir haftada bulaşmanın yüzde 97'sini önleyeceğini söylediği aşamaları sıralayarak, "Evet... Prof. Dr. Ceyhan'ın önerdiği toplum modelini bir hayal edin. Acaba nefes almanız da kontrol edilmeli mi, ya da aile birliğini korumak pandemiyi tırmandırır mı benzeri sorular gelmiyor mu aklınıza?" ifadelerini kullandı.

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