Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Joe Biden, 1915 olaylarına "Soykırım" dediği için, kendimizi paralamaya gerçekten gerek yok

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına dikket çekerek, "İstanbul'dan da "Konstantinopl" diye söz ettiği için, kendimizi paralamaya gerçekten gerek yok. Çünkü bu adam soykırım nedir bilemez ki... Joe Biden'ın tarih bilgisi ve dünya olaylarına bakış açısı, kim bilir ne kadar yüzeyseldir... Acaba kendi vatanındaki yerli insanların ne olduklarını hiç merak etmiş midir?

Zavallı Kızılderililer

Düşünün ki bu Amerika 1830 tarihli Yerleştirme Yasası ile Doğudaki Çerokileri, Seminolleri kendi topraklarından sürüp, yok etmiş. Örneğin Califonia'daki 300 bin yerli 150 bine düşmüş. Katliamlar sonucu 1890'da yerli nüfus 20 bine kadar azalmış.1870'de de 10 bin Kızılderili esir olarak satılmış. Bu Amerika kendi yerlilerine ne ölçüde özen göstermiş ki, Vietnam'ın, Irak'ın, Afganistan'ın insanlarına şefkat eli uzatabilsin?" diye yazdı.

Mehmet Barlas, "Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya..." başlıklı yazısını, Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın "Son senelerin 'toprak, mal ve tazminat talebi' paranoyasından da kurtulup rahatladığımız takdirde 'Bilmemneme kadar!' sözünü ağzımızı doldurarak ve öyle bir keyifle söyleriz ki, emin olun, her zerremiz huzur bulur!" ifadeleriyle noktaladı.

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