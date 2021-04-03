Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Gezi Kalkışması gibi aptalca bir eylemi fırsat bilip rejimi değiştirmeye kalkışanlar, şimdi ölüm korkusuyla maske takıyorlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, kitlelerin bilinçsizliğinin kendileri için felaket olduğunu belirterek, "Şu anda koronavirüs salgını dolayısıyla evlere kapatılmış kitlelerin suskunluğundan söz ediyorum. En olmayacak konularda sokaklara dökülen ve mesela bizde Gezi Kalkışması gibi aptalca bir eylemi fırsat bilip rejimi değiştirmeye teşebbüs edenler, şimdi ölüm korkusuyla maskeler takıyorlar, evlere kapanıyorlar" diye yazdı.

George Orwell'in 1984 kitabından, "Oysa çok kısa bir süre önce yalnızca birkaç yüz gırtlaktan yükselen çığlıkta yüreklere korku salan bir güç yatıyordu! Neden gerçekten önemli sorunlar söz konusu olduğunda böyle haykıramıyorlardı?" bölümünü alıntılayan Barlas, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkmanın yasaklandığı bir ülkeyi ancak romanlarda görülebileceğine işaret ederek, "Ya da bir araya gelen insanların üzerine polislerin gittiğini ve zaten para kazanamayan vatandaşlara binlerce lira ceza yazıldığını sessizce kabullenmedik mi?" ifadelerini kullandı.

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