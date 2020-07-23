Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlanmalı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ikinci yılını anlattığı konuşmasını farklı siyasi görüşlerden arkadaşlarıyla izlediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın konuşması bittikten sonra, biz dinleyiciler bir araya geldik. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Hepimiz hayranlığımızı ve minnetimizi seslendirmekte yarışıyorduk. Bazılarımız "Ne yapıp yapmalı ve Erdoğan'ın 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlanmalı" şeklinde açıklıyorduk düşüncemizi." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan döneminde yapılan yatırımları anlattığı yazısında, "Hepimiz bir ağızdan bunları söylerken, her cümlenin sonunda "Erdoğan'ın kıymetini bilmeliyiz. Türkiye'nin eline geçen bu şansı ziyan etmemeliyiz" diyorduk." ifadelerini kullandı.

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