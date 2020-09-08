Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Dış siyasetteki gerginlikleri içeriye yansıtmamalıyız, 6-7 Eylül'den alınacak ders budur

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul'un dünyalılığına ilk darbenin 6-7 Eylül 1955'te indirildiğini belirterek, "Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı iddiası ile ve Kıbrıs gerginliğine de dayalı olarak çapulcu kitleler bir merkezden güdülerek İstanbul'a saldırdılar. Rumlara ait evler, iş yerleri, kiliseler yağmalandı, insanlara tecavüz edildi. Bu kırımdan sonra başlayan göç, 1964 Kıbrıs gerginliği ile zirveye ulaştı. Sonuçta Yunanistan'da, Batı Trakya'da Türkler var ama İstanbul'da Rumlar yok artık." diye yazdı.

Mehmet Barlas, 6-7 Eylül olaylarının ardından dönemin başbakanı Adnan Menderes'in İstiklal Caddesi'ndeki manzarayı izlediğini belirterek, "Evet... O kara gecenin benzerlerini tekrar yaşamamalıyız. Dış siyasetteki gerginlikleri içeriye yansıtmamalıyız. Bu felaketten alınacak ders de budur." ifadelerini kullandı.

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