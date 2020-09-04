Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Binali Yıldırım bile koronavirüse yakalandığına göre durum çok ciddi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan seyahati sonrasında Koronavirüs'e yakalandığını belirterek, "Bütün ülkede düğünler, eğlenceler ve her çeşit toplantı, kısıtlı yaşanılıyor. Bu virüsün nerede tırmanıp nerede dizginleneceği hâlâ belli değil. Aşı bulundu mu, yoksa aşı ile ilgili haberler hep balon mu belli değil." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nı ziyaret edeceğine işaret ederek, "Keşke Fransa'nın Macron'u da aynı tarihte Meis'te olsa ve iki zavallıyı bir arada sahillerimizde görebilsek. Bakarsınız o tarihe kadar Yunanistan karasularını resmen 12 mile çıkartmış olur ve biz de Meis dahil tüm 12 Adalar'ın mülkiyetini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

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