Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Baroları parçalamak daha büyük sorunlara sebep olabilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, hükûmetin baroların yapısında değişikliğe gitmesine yönelik 'çoklu baro' modelinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Örneğin FETÖ'cü baro, PKK'lı baro, Amerikan güdümlü baro, CHP'li baro, AK Partili baro gibi olgular çıkabilir ortaya ve bu durum hem avukatlık mesleğini hem de yargıçları zorlar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, baroları parçalamak yerine nispi seçim temsilinin getirilmesine işaret ederek, "Kısacası mesleğin gereklerini yapmak yerine kendilerini ideolojik konumlandırarak hem toplumlarına hem de varlık sebeplerine yabancılaştıran kuruluşlara bir örnek olan baro yüzünden sistem daha karmaşık ve daha da çok problemli bir duruma itilebilir.

TBMM'ye sunulan ve baroları yeniden yapılandırmayı amaçlayan metin bu açıdan geniş biçimde tartışılmalıdır." diye yazdı.

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