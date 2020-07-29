Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Atatürk sevgisi Türk milletinin kalplerinin derinliğinde, hiç eksilmeden sürmektedir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Ayasofya'nın cami olması ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı konuşmanın, kendilerini Atatürkçü sanan kesmi 'köpürttüğünü' belirterek, "Ancak bu konular da kısa sürede etkilerini yitireceklerdir. Bu açıdan kendilerini Atatürkçü zannedenleri köpürtmek için yeni konulara ihtiyaç duyulacaktır." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Atatürk sevgisinin Türk milletinin kalplerinin derinliğinde eksiklemeden sürdüğüne vurgu yaparak, "Bu sevgiyi safsataya konu edenlere de, kıt akıllılar olarak bakılıyor." ifadelerini kullandı.

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