Sabah başyazarı Mehmet Barlas: ABD'nin içinde bulunduğu kargaşayı izlerken, "Biz de yakın geçmişte böyle değil miydik" diye düşünmüyor musunuz?

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesinin ardından başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolara ilişkin yazısında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu kargaşayı izlerken, "Biz de yakın geçmişte böyle değil miydik" diye düşünmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, ABD'nin kölecilik ve sömürgecilik geçmişi tartışılırken, Kristof Kolomb heykellerinin yıkıldığına vurgu yaparak, "Cumhuriyet'in ilk döneminde de Sultan 2'nci Abdülhamit resmi ideoloji tarafından hain olarak ilan edilmemiş miydi? Bu yanlış düşünce Turgut Özal tarafından kınanmıştı.



Şimdi de Ayasofya'ya ilişkin tartışmalar yapılırken, Ayasofya'nın müze yapılması kararının gerekçelerine bakılmadan bu kararın adeta kutsal olduğunu ilan edenlere rastlanmıyor mu?" diye yazdı.

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