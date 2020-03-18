Sabah başyazarı: İyi haberler de var, Türkiye'nin dış ödemelerinde 15 milyar dolara yakın azalma olacakmış

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ün tüm dünyayı kötümserliğe boğduğunu ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden 'iyi haberler' geldiğini belirterek, "Mesela petrol fiyatlarındaki 30 dolara kadar olan düşüş dolayısıyla Türkiye'nin dış ödemelerinde 15 milyar dolara yakın azalma olacakmış.." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Koronavirüs'le ilgili "Çok fazla da karamsar olmak ne kadar doğrudur ki?" başlıklı yazısında, iki de fıkra yazarak, durumu değerlendirdi.

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