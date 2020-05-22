Sabah başyazarı: Diyelim ki adınız Kemal, soyadınız da Kılıçdaroğlu, yaşınız 72 olduğu için kaymakamlıktan izin alıp yola çıkabilirsiniz

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 65 yaş üzerinde bulunanlara 1 ay dönmemek kaydıyla izin verildiği hatırlatmasında bulunarak, "Diyelim ki adınız Kemal soyadınız da Kılıçdaroğlu'dur. Belki memleketiniz Tunceli'ye gitmek istiyorsunuz. Yaşınız 72 olduğu için ve sabit yere gittiğinizden eminseniz ilgili kaymakamlıktan izin alıp yola çıkabilirsiniz. Ancak bir ay süreyle geri dönmenizin söz konusu olamayacağını da bilmeniz gerekiyor. Refakatçinizin ise 72 saat içinde geri dönmesi gerekecek." diye yazdı.

Mehmet Barlas, fiilen 65 yaş üzerinde bulunanların neredeyse hacir (engellenmek) altına alındığını belirterek, "Yaşınız 64 ise mesele yok. Yalnız başınıza, izin falan almadan yolculuk yapabilirsiniz. Ama kazara yaşınız 66'ya ulaşmışsa, işiniz bitmiş demektir. Donald Trump şükretsin ki Amerikan vatandaşıdır. Buralı olsaydı hacir altına alınması işten değildi." ifadelerini kullandı.

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