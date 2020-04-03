Sabah başyazarı, Çin Başkonsolosluğu'nun yalanladığı pazarı yazdı: Yarasalar, akrepler tezgâhları doldurdu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, önceki gün TRT'nin yeni tip Koronavirüs kaynaklı olduğu öne sürülen ve Çin Başkonsolosluğu'nun yalanladığı yabancı hayvan satışının devam ettiğine yönelik yazısında, salgının başladığı Vuhan kentinde hayatın normale döner dönmez, yarasa ve akrep gibi canlıların tezgâhları doldurduğunu belirterek, "Bu pazarda paslı demir kafeslerdeki kediler ve köpekler de, Çinliler'in farklı beslenme alışkanlıklarını simgeliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, Çinliler'in kedileri ve köpekleri yemesinin eskiden dikkat çekmediğini ancak Çin mutfağının tüm dünyanın gündeminde olduğunu da sözlerine ekledi.

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