Sabah başyazarı: Büyük çoğunluk marketleri dolduranları 'Bunlar zekâ özürlü olmalı' diyerek izledi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İçişleri Bakanlığı'nın gece yarısında iki saat önce duyurduğu sokağa çıkma yasağını bugünkü köşesinde yorumladı. Barlas, "Yasak başlamadan önce gece yarısı sokakları, meydanları, marketleri dolduranları ise büyük çoğunluk "Koronavirüs salgınını umursamadıklarına göre bunlar zekâ özürlü olmalılar" diyerek televizyon haberlerinden izledi." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Ancak şunu da gözden kaçırmayalım... Koronavirüs salgınına karşı bazılarının umursamaz davranışı Türkiye'ye özgü bir durum değil. Mesela dün hava güzel olunca İngilizler de evlerinden çıkıp sahillere doluşmuşlar. Yani bir avuç akılsız ve saygısız azınlığın davranışlarına takılıp 'Zaten biz böyleyiz' diyerek özeleştiriyi kötümserliğin malzemesi yapmayalım. Bilelim ki büyük çoğunluk kurallara saygılı ve yasakların anlamını değerlendirebiliyor." görüşünü savundu

Barlas, "Kural tanımayanları, sağlık sorunlarını bile siyasi amaçları için kullanmayı deneyenleri, FETÖ veya PKK güdümlü aymazları ve sosyal medyayı kirli girişimlerine alet edip kirletenleri, bizden saymayalım. Biz ulusal birliğimizi koruduğumuz sürece, ne bir virüs ne de virütik insanlar bize zarar verebilir..." ifadesini kullandı.

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