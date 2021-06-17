Sabah başyazarı Barlas: Zirveleri izlemekten keyif alıyorsak izlemeye devam edelim, ama bu zirveler bir anda zırvaya dönüşebiliyorlar

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, 14 Haziran'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ne ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında "Zirveleri izlemekten keyif alıyorsak, izlemeye devam edelim. Ama bu zirveler bir anda zırvaya dönüşebiliyorlar" dedi.

Barlas, "Trump Amerika'sı bile bugünkünden farklıydı. Yeni Başkan Biden insanlara güven de vermiyor, korkutmuyor da. Bu Biden, Putin'e önce 'Katil' diyor, sonra 'Ciddi bir rakip olabilir' diyerek övgüler düzüyor. Sonuçta Biden'la yapılan zirveler kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Ve Amerika, hem Çin'den hem de Rusya'dan korkmaya devam edecektir.

Bizim Türkiye olarak önceliğimiz, ikili ilişkilerimizi güçlendirmek olmalıdır. Özellikle Rusya ile dostluğumuz bu dönemde daha büyük anlam taşıyor. NATO ittifakı ise, Amerika'nın Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rumlarını tuttuğu gerçeğini sürekli yansıtıyor. Kısacası, zirveleri izlemekten keyif alıyorsak, izlemeye devam edelim. Ama bu zirveler bir anda zırvaya dönüşebiliyorlar" ifadesini kullandı.

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