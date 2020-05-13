Sabah başyazarı Barlas: Virüse söz geçiremeyenler bize sokağa çıkmayı yasaklıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Benim de yaşadığım kent olan İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 16-19 Mayıs'ta dört gün olacağını duyunca, açıkçası canım sıkıldı. Demek virüslere söz geçiremeyenler, bizleri yasaklı ilan ediyorlar diye düşünmedim de değil..." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Sonunda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin bulunduğu sokaktakilere sokağa çıkma yasağı gelirse, ne yaparlar acaba? Ama bu sokağa çıkma yasağı her uzatıldıkça aklıma yıllar önce bu köşede yazdığım Temel fıkrası geliyor." ifadesini kullandı.

Barlas, "Açıkçası Koronavirüs yasakları da hem uzadı hem de tatları kaçtı ama söylenmenin galiba pek faydası yok. Zaten yasakları dinleyen bizler kuzu kuzu oturuyoruz evimizde. Dinlemeyenlerin görüntülerini de televizyon haberlerinde izliyoruz." görüşünü savundu.

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