Sabah başyazarı Barlas'tan yazısına düzeltme: Beştepe'deki 'özel davetliler için bir cuma namazı' değilmiş

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Beştepe'de özel davetlilerin katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe okuduğu cuma namazına ilişkin dün yazdığı yazıda eksik bilgi verdiğini dile getirdi. Barlas, "Beştepe'deki cuma namazı 'bir avuç insana dönük cuma namazı' veya 'özel davetliler için bir cuma namazı' değilmiş." düzeltmesini yaptı.

TIKLAYIN | Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın Beştepe'deki cuma namazından haberi yoktu

Barlas, "Dünkü yazımda Beştepe camisindeki özel cuma namazı hakkında eksik bilgi vermişim. Meğer bu cuma namazı, genel olarak ertelenen cuma namazlarının affını dilemek maksadı ile ve Ankara ilindeki 35 Müftü davet edilerek kılınmış. Yani bu 'VIP Cuma'sı ya da benim söylemim ile 'bir avuç insana dönük cuma namazı' veya 'özel davetliler için bir cuma namazı' değilmiş" ifadesini kullandı.

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Barlas dünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirmiş ve Beştepe'deki özel davetlilerle kılınan cuma namazından Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberinin olmadığını ileri sürmüştü.