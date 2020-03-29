Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'ın Beştepe'deki cuma namazından haberi yoktu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Beştepe'de özel davetlilerin katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe okuduğu cuma namazından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberinin olmadığını ileri sürdü.

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Barlas, "Bir diğer gaf da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan kaynaklandı. Beştepe'deki camide bir avuç insana açık cuma namazı kılınmıştı. Bütün topluma Cuma namazlarında feragat etmeleri zorlanmışken ve hatta camilere girilmesi bile yasaklanmışken, sadece özel davetlilerin katılacakları bir Cuma namazını organize etmek hangi akla, mantığa ve vicdana sığıyordu?" görüşünü savundu.

Barlas, "Sonuçta sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı hüner sayanlara gün doğmuş oldu. Sanki sadece özel davetlilere açık bu cuma namazını Erdoğan düzenlemişti... Oysa bu olayı Erdoğan ancak gerçekleştikten sonra duyacaktı. Her konuda ve özellikle Koronavirüs salgınına karşı insanlarımızı korumak konusunda çok kararlı adımlar atılırken olumsuz yorumlara sebep olan bu iki hatalı davranış, bundan sonra böyle hataların tekrarlanmaması için uyarıcı rol oynamalıdır." ifadesini kullandı.

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